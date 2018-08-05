中國財經

人民銀行於明日(6日)起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從0調整為20%。

人行參事盛松成對內地傳媒表示，中美均不希望人民幣大幅貶值，亦不存在所謂的均衡滙率，並認為目前人民幣不會破「7」，因這是一個心理關口。

他續稱，滙率貶值會帶來很多問題，包括資本外流壓力增大，還有損大國形象，以及淨出口對中國經濟增長的貢獻已十分有限，沒有必要通過貶值促進出口來拉動經濟。

盛松成又說，通過貶值促進出口的做法是得不償失的，雖然短期內有可能獲得價格優勢，但不利於企業提高產品的品質，以及提升核心競爭力。