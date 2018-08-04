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在新加坡出席東盟會議的外長王毅提出，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)談判在年內取得實質性進展。

王毅表示，當前經濟全球化出現波折，單邊主義和保護主義抬頭，國際秩序和多邊貿易體制受到衝擊。面對新的不確定和不穩定性，「10+3」國家必須展現推動貿易自由化的強烈意願和維護多邊主義的堅定決心，堅定推動區域經濟一體化，建設東亞經濟共同體，構建開放型世界經濟，為世界經濟提供更多穩定性和確定性。

就未來「10+3」合作，王毅提出幾點建議，首先是推進區域經濟一體化，推動RCEP談判在年內取得實質性進展，在此基礎上，將東亞經濟共同體建設提上日程，打造自由、均衡、包容、普惠的東亞發展格局。

其次，深化財金合作，繼續完善以「清邁倡議多邊化」為核心的區域金融安全網，用好亞洲基礎設施投資銀行和亞洲開發銀行，為地區國家發展提供渠道更多、成本更低的金融支持。同時，拓展合作領域，加強創新合作，推動數字經濟、智慧城市、人工智能、電子商務等領域成為「10+3」合作新高地。

最後，搭建人文交流新平台，中方倡議成立「『10+3』文化城市網絡」，加強東亞思想庫網絡等能力建設，增進東亞國家文化聯係和民眾友誼。

此外，會議一致認為，面對單邊保護主義給多邊貿易體制帶來的衝擊和威脅，進一步加強10+3合作比以往任何時候更顯重要。