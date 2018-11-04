即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

蘋果(Apple Inc.)受業績勝預期刺激，股價在周四(2日)再破頂，晉身美國首家市值超越萬億美元的上市公司，帶動反映10間科技股和新經濟概念股表現的「FANG+指數」終迎來較似樣的3%反彈，為近期受壓的科技板塊提供喘息機會。

早前Netflix訂戶增長遠遜預期、Facebook預告收入增長放緩及Twitter每月活躍用戶人數減少逾百萬等連串壞消息，似乎顯示新經濟股的高增長期已過，投資者對科技行業的高期望落空，遂選擇「先沽為敬」。

美國科網股捱沽，本港的科網龍頭難獨善其身。騰訊(00700)周內迭創10個月新低，在「六連跌」後周五最多反彈2.78%，收市卻只保住1.39%的升幅，弱勢有機會延續。

自大股東Naspers於3月下旬首度減持後，騰訊數年以來的強勢亦顯得無以為繼。多間大行最近開始擔心其手遊業務放緩，陸續調低目標價；摩根士丹利更把「股王」剔出中港及亞太地區(日本除外)關注名單。

外資較睇淡，中資對昔日愛股騰訊的看法同樣改觀，北水近月不斷減持。據中央結算系統(CCASS)紀錄顯示，透過「港股通」持有騰訊的股數，由5月中旬約2.1億股，到7月底縮減逾兩成至1.63億股；如趨勢不改，或對騰訊股價構成壓力。事實上，騰訊股價自6月初431.6元輾轉回落，至本周四低見340.4元，累跌21%；若以歷史高位476.6元計算，「股王」則已進入技術熊市。

騰訊將於8月15日公布半年業績，目前市場關注屆時帶來的是好消息還是壞消息。不過，即使騰訊返魂乏術，港股亦可能有其他板塊支持作短期反彈。

內銀股近期開始獲北水青睞，附【圖】所見，四大內銀除中行(03988)外，其餘3家經「港股通」持有股份數目正提高，當中農行(01288)情況最顯著，單單7月份，持貨就由原先的2.08億股上升至2.42億股，增幅超過15%。

工行(01398)方面，北水今年的持股一直高於1月2日。根據港交所資料，7月下旬平保(02318)旗下平安資產管理與平安人壽分別以每股平均價5.4329元及5.6491元增持4310萬股和6300萬股，工行股價則一度從低位反彈逾10%。對上一次「平安系」買入工行，為去年9月底至11月底，其後工行在12月上旬回升，錄得三成漲幅；至於這次歷史會否重演，值得留意。

資金泊進內銀背後具一定基本面支撐，早前內地監管部門發布資產管理新規細則，市場解讀為政策放寬，有助銀行的營運；此外，人行及國務院相繼推出新舉措撐基建和實體經濟，流動性將轉為寬鬆，對內銀也是利好因素。

本欄之前已提到美國科技股走弱，卻見傳統經濟板塊彈升，港股現在亦有相似的板塊輪動跡象，資金「棄新捧舊」，科技股短期仍然審慎，傳統經濟類如金融股則可看好。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容