中國財經

美元續走強，人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾14個月的新低，中段一度跌穿6.89，低見6.8972。

人民幣兌美元在岸價收報6.8620，較上日下午4時30分收報6.8300，大跌320點子或0.47%；較晚上11時30分最後成交價6.8381，走弱239點子。

離岸價(CNH)更一度跌破6.91，低見6.9127，再逾14個月的新低，其後在低位彈200點子，截至香港時間下午5時55分，離岸價報6.8926，在岸價報6.8730。

官方今日開出的中間價報6.8322，較昨日6.7942，大幅下調380點子或0.56%，是2017年5月末以來最弱。

交易員指出，中美貿易戰升級及美滙指數接連上行，共同施壓人民幣，另外離岸價做淡動能不斷累積，變相加重在岸價的跌勢；尾段大行甩出結滙大單，人民幣跌幅亦快速收窄，這或有利於穩定下周中間價，但並不能改變人民幣承壓走勢。

另有交易員認為，滙率問題已成次要政策，監管層堅持市場發揮決定性作用，目前並未明顯釋放穩定滙率訊號，而滙率下跌也可緩解外部壓力，因此對人民幣可能超出預期跌幅應有心理準備。

美國政府周四證實，總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加徵關稅幅度提高至25%，尋求加大對中國施壓。中國商務部隨後回應稱，美方對中方玩弄軟硬兼施的兩手策略，這種做法對中方不會有任何作用。