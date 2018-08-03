中國財經

中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監會日前就公開募集證券投資基金訊披管理辦法，以及相關配套規則，對外公開徵求意見。

常德鵬指出，是次修訂主要遵循三個原則，一是以提高訊披質量為目的，優化訊披方式；二是以保護投資者利益為重點，加強複雜基金、高風險基金品種的風險揭示；三是以依法全面從嚴原則為導向，加強對各類訊披違規事件的問責，提高違規成本。

他又稱，中證監已批准中國金融期貨交易所開展2年期國債期貨交易，合約正式掛牌交易日期為8月17日。

此外，中證監對4宗案件作出行政處罰。