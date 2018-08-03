訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:50 中國財經

中證監就訊息披露管理諮詢意見

中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監會日前就公開募集證券投資基金訊披管理辦法，以及相關配套規則，對外公開徵求意見。

常德鵬指出，是次修訂主要遵循三個原則，一是以提高訊披質量為目的，優化訊披方式；二是以保護投資者利益為重點，加強複雜基金、高風險基金品種的風險揭示；三是以依法全面從嚴原則為導向，加強對各類訊披違規事件的問責，提高違規成本。

他又稱，中證監已批准中國金融期貨交易所開展2年期國債期貨交易，合約正式掛牌交易日期為8月17日。

此外，中證監對4宗案件作出行政處罰。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。