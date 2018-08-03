中國財經

離岸人民幣兌美元(CNH)下午跌穿6.9關。

截至本港時間下午3時30分，人民幣離岸價報6.9025，跌逾200點子，低見6.9036，是去年5月中以來低。每百人民幣兌港元報87.62。

在岸人民幣兌美元(CNY)亦跌破6.88關，低見6.8839，現報6.8804，較昨午4時30分收報6.8300，大跌504點子；晚上11時30分最後成交價6.8381，走弱423點子。

官方今日開出的中間價報6.8322，較昨日6.7942，大幅下調380點子或0.56%，是2017年5月末以來最弱。