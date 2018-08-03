訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:36 中國財經

離岸人民幣跌穿6.9關 逾14個月低

放大圖片

離岸人民幣兌美元(CNH)下午跌穿6.9關。

截至本港時間下午3時30分，人民幣離岸價報6.9025，跌逾200點子，低見6.9036，是去年5月中以來低。每百人民幣兌港元報87.62。

在岸人民幣兌美元(CNY)亦跌破6.88關，低見6.8839，現報6.8804，較昨午4時30分收報6.8300，大跌504點子；晚上11時30分最後成交價6.8381，走弱423點子。

官方今日開出的中間價報6.8322，較昨日6.7942，大幅下調380點子或0.56%，是2017年5月末以來最弱。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。