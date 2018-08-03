中國財經

內地股市反覆下滑，上證指數延續昨天挫2%的頹勢，今日再跌1%，連跌3日，收近一個月新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減近25%至2848億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫4.63%。

上證指數今早低開4點，其後反覆偏軟，尾段跌勢加劇，以接近全日最低位收市，收報2740點，挫27點或1%，中段高見2777點，升9點或0.35%，成交1291.35億元。

深成指低開低走，亦以全日最低位收市，收報8602點，挫178點或2.03%，最高見8807點，升27點或0.31%，成交1556.34億元。

滬深300指數報3315點，挫55點或1.65%；創業板指數報1481點，挫28點或1.89%。

分析師表示，早段滬指在次新股的帶領下試圖反抽，但隨後場內多隻股份跳水，部分白馬股也出現閃崩，對市場人氣挫傷較重。加上人民幣兌美元持續貶值抑制市場風險偏好，大市再次陷入調整走勢。滬指短期技術指標已經走弱，料後市將繼續反覆探底。

各板塊普遍走低，半新股挫近半成；水泥股挫逾3%；化工、鋼鐵股挫逾1%；有色金屬、金融、房地產、石油股偏軟；煤炭股則漲逾1%；電力股靠穩。

財新/Markit公布，中國7月服務業採購經理指數(PMI)降至52.8，創4個月的新低，較上月下降1.1個百分點；當月中國綜合PMI下降0.7個百分點至52.3。