中國財經

針對中國社交電商平台「拼多多」涉嫌銷售侵權假冒商品，國家市場監督管理總局網監司牽頭召開行政約談會，要求「拼多多」平台經營者嚴格履行主體責任，加強對入駐平台經營者及商品的管理和審核，積極配合各地各級市場監管部門調查檢查，維護公平競爭秩序。

網監司負責人指出，「拼多多」要正確對待媒體監督和消費者投訴，正視問題，不以任何理由推卸責任，縱容和支持假冒侵權者，堅守法律紅線和道德底線。同時，要積極配合各地各級市場監管部門的調查檢查，及時提供涉嫌違法網店經營者主體訊息、經營資質訊息，以及交易紀錄和宣傳內容；要認真查找自身存在的問題，切實承擔平台主體責任，舉一反三，加強對平台內刷單炒信等其他違法經營行為的自查自糾。

網監司強調，縱容甚至支持制售侵權、假冒商品，是網絡交易平台經營者不能觸及的法律紅線和道德底線，希望「拼多多」千方百計、想方設法加強平台管理、規範入駐平台網店的經營行為，堅持守法經營，實現健康、快速和持續發展。

「拼多多」董事長黃崢表示，公司將站在消費者的角度扎實解決問題，認真全面整改。同時，主動與監管部門溝通，爭取法律指導，主動配合市場監管部門的調查檢查，不推卸責任。「拼多多」將以此次輿情事件為契機，加強平台管理，謀求企業長遠發展。