中國財經

國務院金融穩定發展委員會近日召開第二次會議指出，中國經濟尚處新舊動能轉換時期，長期積累的金融風險進入易發多發期，需積極穩妥和更加精準地加以應對；特別是在流動性總量保持合理充裕的條件下，必須更加重視打通貨幣政策傳導機制，提高服務實體經濟的能力和水平。

會議指出，當前金融形勢總體向好，宏觀槓桿率趨於穩定，市場預期明顯變化，金融機構合規意識增強，野蠻擴張、非法集資等金融亂象初步遏制，金融風險由發散狀態向收斂狀態轉變。

會議強調，做好當前金融工作，進一步打通貨幣政策傳導機制，必須重點把握好以下幾個方面：

一是處理好穩增長與防風險的關係。在堅持推進供給側結構性改革的前提下，注意支持形成最終需求，為實體經濟創造新的動力和方向。

二是處理好宏觀總量與微觀信貸的關係。在把握好貨幣總閘門的前提下，要在信貸考核和內部激勵上下更大功夫，增強金融機構服務實體經濟特別是小微企業的內生動力。

三是發揮好財政政策的積極作用，用好國債、減稅等政策工具，用好擔保機制。四是深化金融改革，完善大中小金融機構健康發展的格局。

五是健全正向激勵機制，充分調動金融領域中人的積極性，有成績的要表揚，知錯就改的要鼓勵。

六是持續開展打擊非法金融活動和非法金融機構專項行動，依法保護投資者權益，維護金融和社會穩定。

是次會議由國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持，分析當前經濟金融形勢，重點研究進一步疏通貨幣政策傳導機制、增強服務實體經濟能力的問題。會議還研究堅持結構化去槓桿、促進國際收支平衡等重點問題。