中國財經

財新中國7月服務業PMI降至4個月低，中美貿易摩擦動搖業界信心，經營預期指數降至歷史次低點。服務業和製造業PMI雙雙走弱，帶動當月綜合PMI亦下滑，中國下半年經濟下行壓力加大。

財新/Markit公布，中國7月服務業採購經理指數(PMI)降至52.8，較上月下降1.1個百分點；當月中國綜合PMI下降0.7個百分點至52.3。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，財新服務業新業務指數雖在擴張區間，但大幅降至2015年12月以來的最低水平，明確指向服務業需求惡化，這也導致就業和收費價格指數增速放緩，而經營預期指數大跌至2015年10月來最低點，顯示服務業信心已動搖。

他稱，財新中國綜合PMI指數預示中國經濟擴張步伐放緩。儘管收費和投入價格指數均在擴張區間，但收費指數跌幅高於投入價格，成本壓力上升；經營預期指數跌至2015年11月以來最低，意味企業信心尤其是服務業需要提振。此外，就業指數進一步下滑並連續兩個月在50以下。

鍾正生表示，中國國務院7月表示將實施更積極的政策來支持經濟，應對海外不確定性，經濟下行風險有所降低。

部分報告顯示，7月份市況相對低迷，削弱了服務業客戶需求。與此同時，對公司重組的擔心和中美貿易戰帶來的影響，導致企業對未來一年的經營信心下降至調查歷史次低點。

受新出口訂單指數大降至逾兩年低位拖累，此前公布的財新中國7月製造業PMI指數跌至50.8的8個月低位。