中國財經

中國財政部長劉昆在《求是》雜誌發文表示，財政部門要深刻領會打好三大攻堅戰的深遠意義，充分發揮財政職能作用。堅持底線思維，支持打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是防控金融風險。

他續稱，財政是國家治理的基礎和重要支柱。打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，事關國家發展全域，對決勝全面建成小康社會意義重大，財政部門責無旁貸。

劉昆又說，財政部門必須嚴控法定限額內地方政府債務風險，依法一律採取發行政府債券方式規範舉債，並着力防控地方政府隱性債務風險。