中國財經

美滙呈強，人民幣兌美元在岸價(CNY)收挫逾300點子，創逾14個月新低，最新跌穿6.84。

人民幣兌美元在岸價收報6.83，較上日下午4時30分收報6.7948，大跌352點子或0.52%；較晚上11時30分最後成交價6.8150，走弱150點子。

離岸價(CNH)更跌破6.86，低見6.8676，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.8674，在岸價報6.8447。

官方今日開出的中間價結束連續4日下調，報6.7942，較上日中間價6.8293，大幅上調351點子或0.51%。

交易員指出，隔晚美國聯儲局維持利率不變，市場預期9月會再加息，美滙指數午後升幅擴大，逢低購滙需求再度出手，並打壓人民幣跌回6.83元。

另有交易員認為，短期市場看法難以逆轉，人民幣料易跌難升，而較高彈性的滙率也是釋放外部壓力的較好方式，近期監管層無意出手穩定滙價或有此意。

美國聯儲局維持加息決定不變，但會後聲明表明經濟持續呈強，暗示9月加息可能性高。分析員指出，有關結果與預期相符。

另外，美國計劃對中國入口貨物施加更高的關稅稅率，貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)發表聲明指，總統特朗普已指令貿易代表署，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%，目的是鼓勵中國改變現時具傷害性的政策和行為，最終創造公平和繁榮的市場環境，令美國人民都能受益。