中國財經

美國計劃上調中國入口貨物的關稅率，A股收挫逾2%，上證指數跌穿2800點，創一個月最大單日跌幅；深成指亦失守9000點關口。兩市成交合計較上日增逾15%至3793億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開9點後不斷下滑，其後跌勢加劇，失守2800點關口，尾段跌幅略為收窄，收市報2768點，挫56點或2%，中段一度下挫98點或3.47%，低見2726點，成交1697.69億元。

深成指亦下挫，失守9000點大關，收報8780點，挫224點或2.5%，最低見8613點，插391點或4.35%，成交2095.22億元。

滬深300指數報3370點，挫76點或2.22%；創業板指數報1510點，挫31點或2.06%。

分析師表示，美國總統特朗普加大施壓力度，提議對2000億美元中國商品徵25%關稅，以及隔晚美國聯儲局稱將堅持今年再加息兩次的預期，對市場造成較大衝擊。今日大市跳空低開後一路下探，個股普遍下跌，交投量有所放大，午後護盤資金入場推升滬指縮減跌幅。

各板塊幾乎全線下跌，飛機製造、船舶製造股插逾4%；房地產、金融、有色金屬、化工、電力、煤炭股挫逾2%；石油股挫逾3%；鋼鐵股偏軟；美國公布國家安全風險名單，新增44家中國企業，軍工股沽壓重；僅得水泥股逆市漲逾2%。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)發表聲明表示，總統特朗普已指令貿易代表署，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%，目的是鼓勵中國改變現時具傷害性的政策和行為，最終創造公平和繁榮的市場環境，令美國人民都能受益。

中國外交部發言人耿爽昨日表示，如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制，堅決維護中方的正當合法權益；又指美方的施壓及訛詐不會起到作用，強調中方立場非常堅定及明確。