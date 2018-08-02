中國財經

世界黃金協會發布《黃金需求趨勢報告》顯示，今年第二季，黃金需求依然疲軟，由於ETF流入放緩，第二季黃金總需求下降4%至964.3噸。

報告指出，上半年，總需求合計1959.9噸，是自2009年以來的最低水平。

單計第二季，黃金ETF流入量按年跌46%，主要由於意大利大選和貨幣政策前景的不確定性，以及北美ETF持倉總量減少了30.6噸所致。

第二季，全球央行官方儲備增持黃金89.4噸，按年降7%。各國央行上半年合計買入黃金193.3噸，是2015年來最多。