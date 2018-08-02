訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:01 中國財經

官媒:資本市場穩健運行基礎不斷鞏固

《人民日報》發文指，今年以來，中國資本市場堅持服務實體經濟的根本發展方向，改革開放不斷深化，全面從嚴監管堅持不懈，市場運行呈現出一些「新亮點、新特徵」。

文章指出，內地的長期發展前景值得期待。當前中國經濟形勢穩中向好，經濟結構持續優化，新經濟成長和傳統產業升級均保持良好態勢。金融系統團結協作，監管體系建設和金融風險處置取得積極成效。

此外，對資本市場依法全面從嚴監管，重拳打擊市場亂象，淨化重塑市場生態，市場長期穩健運行的基礎更加堅實。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。