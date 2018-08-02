中國財經

《人民日報》發文指，今年以來，中國資本市場堅持服務實體經濟的根本發展方向，改革開放不斷深化，全面從嚴監管堅持不懈，市場運行呈現出一些「新亮點、新特徵」。

文章指出，內地的長期發展前景值得期待。當前中國經濟形勢穩中向好，經濟結構持續優化，新經濟成長和傳統產業升級均保持良好態勢。金融系統團結協作，監管體系建設和金融風險處置取得積極成效。

此外，對資本市場依法全面從嚴監管，重拳打擊市場亂象，淨化重塑市場生態，市場長期穩健運行的基礎更加堅實。