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今日 06:11 國際財經 中國財經

美貿易代表:特朗普研增中國貨關稅率至25%

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美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周三發表聲明，確認總統特朗普計劃對中國入口貨物施加更高的關稅稅率。

萊特海澤在聲明中指出，特朗普已指令貿易代表，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%，目的是鼓勵中國改變現時具傷害性的政策和行為，最終創造公平和繁榮的市場環境，令美國人民都能受益。

路透引述兩名白宮官員稱，特朗普仍保留與北京政府對話的意願，兩國官員亦透過非正式渠道協商，期望最終達致富有成果的商討。

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