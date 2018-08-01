今日 00:31
中國財經
本港時間周三晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.82元，較周二夜市收盤下跌45點子。
渣打派息少股價挫4% 倫敦V彈
今日信報
港股「七翻身」落空 8月料仍淡
【信報月刊】日本出租家人 親情、愛情用錢…
七翻身未如願 死亡交叉魔咒待消
陸文
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今日信報
【信報月刊】美國華人學者受排擠 惟恐被錯…
Street performers need regulation, not clampdown
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
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StartupBeat
貿易摩擦或成中國改革契機
姚遠
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Tesla傳斥390億中國設廠
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外交部:若美方有升級舉動 中方必然反制
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港股直擊 ｜ 昨日 17:27
人行提六大任務 保流動性合理充裕
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歐股中段續跌 關注貿戰美議息
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