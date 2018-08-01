中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日表現波動，早段曾升穿6.79關口，高見6.7878後倒跌，一度跌穿6.83關口，低見6.8338，收市收復6.8，漲逾300點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.7948，較上日下午4時30分收報6.8255，大升307點子或0.45%；較晚上11時30分最後成交價6.8181，走強233點子。

離岸價(CNH)早段一度跌破6.84，低見6.8462，截至香港時間下午5時51分，離岸價報6.8132，在岸價報6.8021。

官方今日開出的中間價第4日下調，報6.8293，較上日中間價6.8165，下調128點子或0.19%。

交易員指出，隔晚至今早國際市場消息雜亂，離岸及在岸人民幣走勢亦多次反覆，但目前並不認為人民幣會逆轉跌勢，短期仍有調整空間，且關注中美貿易戰如何演化。

另有交易員認為，中美貿易戰有繼續升級跡象，緊張局勢料會加劇人民幣貶值壓力。由於市場情緒謹慎，流動性也明顯變差，這也加劇人民幣波動幅度。

外電報道，美國特朗普政府計劃提議對2000億美元進口自中國的商品關稅稅率，由10%調高至25%。中國外交部其後回應稱，施壓和訛詐不會起作用，若美方採取升級舉動中國必然反制。

另外，中共中央政治局昨日召開會議稱，目前中國經濟穩中有變，外部環境發生明顯變化，下半年要保持經濟社會大局穩定，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，並要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕。