人民銀行表示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，7月開展常備借貸便利(SLF)操作共36.9億元(人民幣‧下同)，其中隔夜5億元，7天15.1億元、1個月16.8億元。7月底SLF餘額為31.9億元。
另外，上月人行對金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作共6905億元，期限1年，利率為3.3%。7月底MLF利餘額為4.92萬億元。
同時，人行7月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)共303億元，7月底PSL餘額為3.22萬億元。
今日 16:26 中國財經
人民銀行表示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，7月開展常備借貸便利(SLF)操作共36.9億元(人民幣‧下同)，其中隔夜5億元，7天15.1億元、1個月16.8億元。7月底SLF餘額為31.9億元。
另外，上月人行對金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作共6905億元，期限1年，利率為3.3%。7月底MLF利餘額為4.92萬億元。
同時，人行7月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)共303億元，7月底PSL餘額為3.22萬億元。
|下一篇：
|1南韓人及3菲漢疑遭利比亞民兵綁架
|上一篇：
|小米港推A2手機 賣1999元