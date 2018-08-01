中國財經

內地股市在8月首個交易日走低，上證指數收挫1.8%，創近一個月最大單日跌幅。兩市成交合計較上個交易日增加逾兩成至3285億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開6點後靠穩，早段由升轉跌，午後跌幅不斷擴大，收市報2824點，挫51點或1.8%，最低見2823點，挫52點或1.82%；最高見2897點，升21點或0.73%，成交1516.93億元。

深成指亦先升後倒跌，以全日最低位收市，險守9000點關口，收報9005點，挫173點或1.89%，最高見9235點，升56點或0.62%，成交1768.26億元。

滬深300指數報3447點，挫70點或2%；創業板指數報1541點，挫19點或1.24%。

分析師表示，今日滬指早段一度衝高，在2900點整數關口前遇阻後逐級下滑，受消息面利空影響，房地產板塊領跌。目前正處於上市公司中報披露期，業績分化導致個股間開始進行估值調整，同時近期人民幣持續貶值，令市場避險情緒有所提升，料短線滬指續反覆回落尋找支撐。

各板塊幾乎全線下滑，家電股挫逾3%；金融、鋼鐵、石油、煤炭、房地產股挫逾2%；有色金屬、電力、化工、水泥股挫逾1%；紡織機械股、半新股則漲逾1%。

外電引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰，同意需要保持對話。但其後傳出特朗普政府將提議對2000億美元中國進口商品加徵關稅的稅率，由原來計劃的10%提高至25%。而兩國貿易商議進展亦很有限，雙方認為彼此提出的初步建議，並不具備作為進一步磋商的穩定基礎。

另外，財新/Markit今早公布，經季節性調整的7月中國製造業採購經理指數(PMI)降至50.8，低於上月的51，是2017年11月以來最低水平，但該指數依然連續14個月處於擴張區間。