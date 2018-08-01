上證指數與深成指午後跌幅擴大至1%。
上證指數現報2847點，跌29點或1.01%，最低見2846點，挫29點或1.02%，成交1169.04億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9062點，挫116點或1.27%，低見9061點，挫117點或1.28%，成交1364.59億元。
滬深300指數報3475點，挫42點或1.2%；創業板指數報1552點，跌8點或0.55%。
各板塊普遍走軟，房地產、鋼鐵、石油、金融股挫1%；煤炭、有色金屬、電力、化工股偏軟；水泥股則靠穩。
今日 14:23 中國財經
上證指數與深成指午後跌幅擴大至1%。
上證指數現報2847點，跌29點或1.01%，最低見2846點，挫29點或1.02%，成交1169.04億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9062點，挫116點或1.27%，低見9061點，挫117點或1.28%，成交1364.59億元。
滬深300指數報3475點，挫42點或1.2%；創業板指數報1552點，跌8點或0.55%。
各板塊普遍走軟，房地產、鋼鐵、石油、金融股挫1%；煤炭、有色金屬、電力、化工股偏軟；水泥股則靠穩。
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