中國財經

上證指數與深成指午後跌幅擴大至1%。

上證指數現報2847點，跌29點或1.01%，最低見2846點，挫29點或1.02%，成交1169.04億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9062點，挫116點或1.27%，低見9061點，挫117點或1.28%，成交1364.59億元。

滬深300指數報3475點，挫42點或1.2%；創業板指數報1552點，跌8點或0.55%。

各板塊普遍走軟，房地產、鋼鐵、石油、金融股挫1%；煤炭、有色金屬、電力、化工股偏軟；水泥股則靠穩。