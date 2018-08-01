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今日 11:47 中國財經

滬指半日倒跌9點 深成指跌30點

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內地股市半日個別發展。上證指數高開6點後，早段由升轉跌，半日收跌9點。

上證指數半日收報2867點，跌9點或0.32%，早段最多跌12點或0.43%，低見2863點；最多升21點或0.73%，高見2897點，成交852.98億元(人民幣‧下同)。

深成指收報9148點，跌30點或0.33%，低見9135點，跌43點或0.47%；高見9235點，升56點或0.62%，成交975.66億元。

滬深300指數收報3503點，跌14點或0.4%；創業板指數收報1564點，升3點或0.21%。

各板塊個別發展，房地產、鋼鐵股挫1%；石油、金融、有色金屬、電力、煤炭股偏軟；水泥股則漲1%；化工股靠穩。

財新/Markit今早公布，經季節性調整的7月中國製造業採購經理指數(PMI)降至50.8，低於上月的51，是2017年11月以來最低水平，但該指數依然連續14個月處於擴張區間。

另外，外電引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰。報道指，談判內容等細節仍未有定論，但中美雙方同意需要保持對話。

不過，其後傳出特朗普政府將提議對2000億美元中國進口商品加徵關稅的稅率，由原來計劃的10%提高至25%。而中國與美國的貿易商議進展亦很有限，雙方認為，彼此提出的初步建議，並不具備作為進一步磋商的穩定基礎。

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