中國財經 時事脈搏

內地黨媒《環球時報》發表社評指出，中美關係的確面臨重大挑戰，貿易戰實際上是在兩國力量格局和國際大形勢都發生變化之後，重新定義中美關係的過程，但是中美走向全面對抗的可能性極低。

社評認為，鑑於中國已是第一製造業大國，擁有最大的市場潛力，而且是核大國，美國決不可能以簡單的隔絕方式、甚至軍事威逼方式遏制中國，它的遏制戰略也必須是適合21世紀的「創新方式」。在這種情況下，中國一定要穩住陣腳，保持定力，既不盲目自信，也不能恐美。

社評指出，在遭到美國擠壓時，必須堅決抵制，決不縱容美方無理做法，同時要讓中方的抵制不超出對等反擊的範圍，不搞過度抵制，並盡最大努力避免中美發生軍事衝突。

在經濟安排上，尊重智識產權，處理好中國產業升級與美國希望保持高科技優勢之間的關係，認真尋找雙贏的模式，認真探討崛起的中國不取代美國或壓倒美國、兩國打破零和博弈的現實方式。同時，中國決不放棄自己正常發展的權利，在任何情況下都不會以停止進步、自甘落後來向美國求和。

社評指出，中美貿易戰是必然發生的衝突，會給雙方都帶來反思。鑑於科學決策與民主決策已在世界範圍內佔上風，用整個國家的命運做賭注的鋌而走險很難成為大國的現實政策。中國民眾要對國家實力有信心，對政府駕馭複雜局面的能力有信心，堅信中國已經邁過可以被遏制的臨界點，任何力量想擊垮中國都是癡心妄想。