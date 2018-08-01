中國財經

受新出口訂單指數大降至逾兩年低位拖累，財新中國7月製造業PMI指數跌至8個月低位。在內需偏弱、中美貿易摩擦持續發酵的影響下，製造業前景恐面臨更多挑戰。

財新/Markit公布，經季節性調整的7月中國製造業採購經理指數(PMI)降至50.8，低於上月的51，是2017年11月以來最低水平，但該指數依然連續14個月處於擴張區間。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，總體而言，數據顯示製造業放緩的趨勢，出口市場暗淡拖累整個行業的表現。

他稱，一方面有採購庫存增加和資本周轉壓力減輕的積極因素，另一方面也看到產出和新訂單指數雙雙下滑，新出口訂單指數降至2016年6月以來最低，意味出口市場繼續惡化。

新訂單增速連續兩月放緩，並且低於歷史水平。數據顯示，因外需減少，出口已連續4個月出現收縮，新接出口業務量錄得略逾兩年來最顯著降幅，廠商的報告顯示市況疲軟。

同時，7月製造商對未來一年生產前景的信心相對低迷，繼續維持在上月的6個月低位附近。廠商的信心源於對市況改善、新產品開發和公司投資計劃的憧憬，另外一部分廠商則表達對市況艱難、環保政策嚴格和貿易戰的擔憂。

庫存方面，鍾正生指出，產成品庫存7月加速減少，而採購庫存開始擴張，這是一個積極的訊號，說明製造業者已降低產成品庫存並開始補充原材料庫存。

中國官方昨日公布7月製造業PMI跌至51.2的5個月低位；非製造業PMI降至54的11個月低位。