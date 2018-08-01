財政部公布，截至6月，全國PPP(政府和社會資本合作)管理庫累計項目7749個，投資額11.9萬億元(人民幣．下同)，累計落地項目3668個，投資額6萬億元，落地率47.3%。
財政部PPP中心發布的數據顯示，首6個月，管理庫新增落地項目939個，投資額1.4萬億元。
從PPP示範項目執行情況看，截至6月，四批示範項目合共1009個，投資額2.3萬億元。落地示範項目累計866個、投資額2萬億元，其中累計已開工示範項目450個、投資額9167億元，開工率52%。
今日 10:06 中國財經
財政部公布，截至6月，全國PPP(政府和社會資本合作)管理庫累計項目7749個，投資額11.9萬億元(人民幣．下同)，累計落地項目3668個，投資額6萬億元，落地率47.3%。
財政部PPP中心發布的數據顯示，首6個月，管理庫新增落地項目939個，投資額1.4萬億元。
從PPP示範項目執行情況看，截至6月，四批示範項目合共1009個，投資額2.3萬億元。落地示範項目累計866個、投資額2萬億元，其中累計已開工示範項目450個、投資額9167億元，開工率52%。
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