中國財經

內地堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，規範房地產市場秩序，進一步促進房地產市場平穩健康發展。深圳市人民政府發布樓市新政，其中暫停企事業單位在市內購買商品住房。

深圳市指出，即日起停止辦理企事業單位、社會組織等法人單位，購買新建商品住房和二手住房網簽手續。通知發布之日前已辦理網簽的，則可繼續完成交易。

此外，個人、企事業單位或社會組織等法人單位，新購買的商務公寓，自取得不動產權登記證書之日起5年內禁止轉讓。同時，居民家庭新購買商品住房的，自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。