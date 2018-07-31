訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:38 港股直擊 中國財經

理文造紙:下半年屬旺季 紙價會向上

理文造紙(02314)首席執行官李文斌表示，近期低、中、高紙價分別為每噸4400元、4600元及5600元人民幣，每噸紙價上落300至400元人民幣，公司會每5天作定價，通常第3、4季屬旺季，紙價會向上，但預期紙價不會大增。

成本方面，該公司董事總經理李經緯稱，中國進口廢紙批文變化不大，未來6個月收購進口廢紙價格具競爭力，而內地廢紙價格穩定。

上半年產品每噸淨利潤為1009元，李文斌表示，上半年產品每噸利潤較以往高，未能預測下半年能否保持該水平，只能透露近期公司生意平穩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。