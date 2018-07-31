理文造紙(02314)首席執行官李文斌表示，近期低、中、高紙價分別為每噸4400元、4600元及5600元人民幣，每噸紙價上落300至400元人民幣，公司會每5天作定價，通常第3、4季屬旺季，紙價會向上，但預期紙價不會大增。
成本方面，該公司董事總經理李經緯稱，中國進口廢紙批文變化不大，未來6個月收購進口廢紙價格具競爭力，而內地廢紙價格穩定。
上半年產品每噸淨利潤為1009元，李文斌表示，上半年產品每噸利潤較以往高，未能預測下半年能否保持該水平，只能透露近期公司生意平穩。
理文造紙(02314)首席執行官李文斌表示，近期低、中、高紙價分別為每噸4400元、4600元及5600元人民幣，每噸紙價上落300至400元人民幣，公司會每5天作定價，通常第3、4季屬旺季，紙價會向上，但預期紙價不會大增。
成本方面，該公司董事總經理李經緯稱，中國進口廢紙批文變化不大，未來6個月收購進口廢紙價格具競爭力，而內地廢紙價格穩定。
上半年產品每噸淨利潤為1009元，李文斌表示，上半年產品每噸利潤較以往高，未能預測下半年能否保持該水平，只能透露近期公司生意平穩。
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