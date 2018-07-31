中國財經

內地製造業活動放緩，A股在7月最後一個交易日個別發展。上證指數先跌後升，終止連續4日下跌。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾16%至2731億元(人民幣‧下同)。總結本月，滬指升1.02%。

上證指數今早低開2點後偏軟，早段止跌回穩，其後反覆向好，收市報2876點，升7點或0.26%，最高見2884點，升15點或0.54%；低見2854點，跌14點或0.51%，成交1195.29億元。

深成指則反覆偏軟，收市報9178點，跌3點或0.03%，最低見9132點，跌49點或0.54%；高見9216點，升34點或0.38%，成交1535.84億元。深成指7月跌2.14%，連跌4個月，累挫15.55%。

滬深300指數報3517點，升2點或0.07%；創業板指數報1561點，升1點或0.1%。

分析師表示，今日公布採購經理指數(PMI)數據偏弱，市場擔心經濟不好，場內交易意願偏淡，但大市在指標股拉抬下勉強收紅。指標股和周期股業績尚可且股價偏低，成為護盤主力，料短線大市將窄幅上落以等待突破方向。

各板塊個別發展，石油股漲逾3%；電力、房地產、金融股靠穩；半新股則挫3%；水泥股挫逾1%；煤炭、有色金屬、化工、鋼鐵股偏軟。

國家統計局公布，7月中國製造業PMI降至51.2，比上月回落0.3個百分點，遜於預期的51.3。