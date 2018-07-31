中國財經

上證指數午後窄幅上落，現升2點，深成指則跌23點。

上證指數現報2871點，升2點或0.1%，最高見2884點，升15點或0.54%，成交990.17億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9158點，跌23點或0.25%，低見9132點，跌49點或0.53%，成交1270.26億元。

滬深300指數報3511點，跌3點或0.09%；創業板指數報1556點，跌3點或0.2%。

各板塊個別發展，石油股漲逾3%；電力、房地產、金融股靠穩；水泥股挫逾1%；煤炭、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟。