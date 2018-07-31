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為進一步了解上海地區互聯網保險發展情況，支持互聯網保險產品、服務、技術和模式創新，促進上海國際保險中心建設，上海保監局將開展2018年上半年上海地區互聯網保險統計工作。

《上海證券報》引述滬上保險公司透露，近日已收到上海保監局下發的《關於報送2018年上半年上海地區互聯網保險發展情況的通知》。這是常規檢查摸底安排，去年也開展過類似的統計工作。

根據通知，各在滬保險公司需要報送上海互聯網保險發展中創新典型案例、存在問題及意見建議，以及上海互聯網保險業務數據。