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英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，中方提議兩國磋商自由貿易協定。

侯俊偉昨日訪華，在北京與國務委員兼外長王毅共同主持第9次中英戰略對話。他會面後透露，王毅提議就英國脫歐後中英簽署自由貿易協定，展開討論。

王毅表示，雙方同意加強貿易和投資關係，希望能建立良好的工作上聯繫和友誼，為中英關係的發展及推進中英黃金時代目標，作出努力和貢獻。

侯俊偉早前曾表示，英國在即將退出歐盟之際，致力加深與中國的夥伴關係，認為中英戰略對話是加強兩國合作的重要機會。