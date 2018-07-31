中國財經

中國製造業活動放緩，國家統計局公布，7月中國製造業採購經理指數(PMI)降至51.2，比上月回落0.3個百分點，遜於預期的51.3，創5個月低。

從企業規模看，大型企業PMI降至52.4，比上月回落0.5個百分點，但繼續位於擴張區間；中型企業PMI持平於49.9；小型企業PMI降至49.3，低於上月0.5個百分點，繼續位於臨界點以下。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受近期強降雨颱風高溫頻發的影響，加之國際貿易摩擦升溫和部分行業進入傳統生產淡季等，採購經理指數出現一些波動，但運行基本穩定，中國經濟總體繼續保持擴張勢頭。

從分類指數看，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數則低於臨界點。

生產指數降至53，低於上月0.6個百分點，但仍處於景氣區間，表明製造業生產保持擴張，增速有所放慢。

新訂單指數降至52.3，比上月回落0.9個百分點，位於臨界點之上，表明製造業市場需求擴張步伐有所減緩。

原材料庫存指數升至48.9%，比上月回升0.1個百分點，但仍位於臨界點以下，表明製造業主要原材料庫存量有所回落。

從業人員指數升至49.2%，高於上月0.2個百分點，但仍位於臨界點以下，表明製造業企業用工量降幅有所收窄。