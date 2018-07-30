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今日 17:43 中國財經

人行整肅支付市場 罰兩機構近3500萬人幣

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人民銀行網站發表《依法嚴懲違法違規行為 切實維護支付市場秩序》文章，指下一步將繼續依據相關法律規定，持續加強支付結算市場監管，從嚴懲處支付結算違法違規行為，保障支付市場的持續、穩定和健康發展。

人行在去年10月至今年1月，分別對卡友支付和付臨門支付開展支付結算業務執法檢查，發現兩家公司存在違反收單規定等多項問題，對兩家公司分別處罰2582.5萬元(人民幣‧下同)及892.28萬元。

同時，為防範金融風險，兩家非銀行支付機構一年內有序退出嚴重違規區域的銀行卡收單業務。

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