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今日 16:09 中國財經

管濤:人民幣短期貶值風險增

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人民幣兌美元滙率近日偏軟，中國金融四十人論壇高級研究員、國家外管局前國際收支司司長管濤認為，人民幣滙率短期貶值風險加大，資本流動會面臨流出壓力。

《中國證券報》報道引述管濤的評論指出，未來不確定性、不穩定的潛在風險，會令人民幣滙率與資本流動承受壓力。

報道又引述不具名專家表示，維護中國金融穩定既需要從微觀主體層面有效治理償債風險和去槓桿風險，也要從宏觀角度設計實施包括利率、滙率、財政政策在內的金融穩定政策組合，從根本上提升抗金融風險能力。

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