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今日 15:03 中國財經 時事脈搏

王毅:與美貿易對話大門依然敞開

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國務委員兼外長王毅與到訪的英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)召開聯合記者會，王毅表示，中美應在世界貿易組織(WTO)框架內解決貿易摩擦。

王毅指出，在與美國就雙邊貿易摩擦進行對話方面，中方的大門依然敞開，並重申中國不希望爆發貿易戰。

他又稱，中美貿易摩擦由美國挑起，美國稱被中國佔了便宜的說法令人費解，美國在與中國的貿易中受益很多，貿易逆差的根源在於美國，中國與美國之間的貿易失衡不應歸咎於中國。

侯俊偉則表示，中國提出就英國脫歐後的自由貿易協議與英國展開磋商。

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