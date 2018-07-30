國務委員兼外長王毅與到訪的英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)召開聯合記者會，王毅表示，中美應在世界貿易組織(WTO)框架內解決貿易摩擦。
王毅指出，在與美國就雙邊貿易摩擦進行對話方面，中方的大門依然敞開，並重申中國不希望爆發貿易戰。
他又稱，中美貿易摩擦由美國挑起，美國稱被中國佔了便宜的說法令人費解，美國在與中國的貿易中受益很多，貿易逆差的根源在於美國，中國與美國之間的貿易失衡不應歸咎於中國。
侯俊偉則表示，中國提出就英國脫歐後的自由貿易協議與英國展開磋商。
國務委員兼外長王毅與到訪的英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)召開聯合記者會，王毅表示，中美應在世界貿易組織(WTO)框架內解決貿易摩擦。
王毅指出，在與美國就雙邊貿易摩擦進行對話方面，中方的大門依然敞開，並重申中國不希望爆發貿易戰。
他又稱，中美貿易摩擦由美國挑起，美國稱被中國佔了便宜的說法令人費解，美國在與中國的貿易中受益很多，貿易逆差的根源在於美國，中國與美國之間的貿易失衡不應歸咎於中國。
侯俊偉則表示，中國提出就英國脫歐後的自由貿易協議與英國展開磋商。
|下一篇：
|調查:中美貿戰 港人消費預期轉趨保守
|上一篇：
|馬航MH370失蹤者家屬不滿最終報告