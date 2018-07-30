中國財經 時事脈搏

國務委員兼外長王毅與到訪的英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)召開聯合記者會，王毅表示，中美應在世界貿易組織(WTO)框架內解決貿易摩擦。

王毅指出，在與美國就雙邊貿易摩擦進行對話方面，中方的大門依然敞開，並重申中國不希望爆發貿易戰。

他又稱，中美貿易摩擦由美國挑起，美國稱被中國佔了便宜的說法令人費解，美國在與中國的貿易中受益很多，貿易逆差的根源在於美國，中國與美國之間的貿易失衡不應歸咎於中國。

侯俊偉則表示，中國提出就英國脫歐後的自由貿易協議與英國展開磋商。