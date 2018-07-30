人民幣兌美元在岸價(CNY)早段走貶，一度跌穿6.84，低見6.8405，現時跌逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.8354，較上日下午4時30分收報6.8246，跌108點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.8140，走弱214點子。
離岸價(CNH)亦曾跌破6.84，低見6.8443，最新報6.8353。
官方今日開出的中間價第二日下跌，報6.8131，較上日(27日)中間價6.7942，走低189點子或0.28%。
今日 10:08 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)早段走貶，一度跌穿6.84，低見6.8405，現時跌逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.8354，較上日下午4時30分收報6.8246，跌108點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.8140，走弱214點子。
離岸價(CNH)亦曾跌破6.84，低見6.8443，最新報6.8353。
官方今日開出的中間價第二日下跌，報6.8131，較上日(27日)中間價6.7942，走低189點子或0.28%。
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