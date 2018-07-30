中國財經

上證指數輕微低開1點後靠穩。

上證指數開市報2871點，跌1點或0.06%；現報2883點，升9點或0.34%。

深成指開市報9289點，跌6點或0.07%；現報9309點，升13點或0.15%。

滬深300指數開市報3520點，跌不足1點或0.01%；現報3536點，升14點或0.42%。

創業板指數開市報1593點，跌不足1點或0.06%；現報1596點，升1點或0.09%。

各板塊個別發展，水泥股漲逾1%；煤炭、化工、金融、房地產靠穩；石油、電力、鋼鐵、有色金屬股則偏軟。