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今日 17:25 中國財經

盛松成:資管新規長期實行非常有利保險業

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中國資產管理年會在上海召開，內媒報道，人民銀行調查統計司原司長盛松成在演講時表示，資管新規長期實行，對保險業非常有利。

盛松成指出，破除剛性兌付將削弱理財產品的吸引力，而有契約保證收益的保險產品，會更受穩健投資者青睞。新規要求金融機構對資管產品實行淨值化管理，而保險投資以債券和銀行存款為主，更符合穩健投資的要求。

此外，規範資金池的規定，對銀行、信託和非標業務衝擊較大，而保險資金主要來源於保費收入，現金流長期而穩定，也不存在滾動發行隱患。

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