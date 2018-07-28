國際財經 香港財經 中國財經

中國傳增基建開支 緩解貿易戰對經濟衝擊

路透引述中國決策官員稱，中國計劃投入更多資金用作基建開支，亦會放寬地方政府借貸限制，以抵消中美貿易戰對經濟造成的負面打擊。

Twitter英特爾急瀉 納指收挫1.46%

美國第二季GDP按年率計加快至增長4.1%，油企業績欠佳，埃克森美孚股價低收2.75%，加上半導體股英特爾業績差，股價急挫8.59%，以及Twitter用戶減少，股價瀉20.54%，都拖累美股高開後反覆低走，納指收市挫1.46%。道指最多曾挫157點，收市下滑76點，報25451點；標指低收0.66%，報2818點，科技板塊大跌2%。

迪士尼通過5561億購霍士資產

據外電報道，21世紀霍士與迪士尼的股東，同意迪士尼以713億元美元，即約5561億港元，收購21世紀霍士大部分資產。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段回落至94.67，跌0.11%。歐羅兌美元報1.1661美元，升0.15%。

￭ 紐約8月期金收市跌2.7美元或0.2%，報每盎斯1223美元。

￭ 紐約9月期油倒退92美仙或1.3%，收市報每桶68.69美元。布蘭特9月期油回落0.3%。

￭ 藥廠默克第二季每股盈利1.06美元，優於預期，向上修訂年度盈利預測。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市上揚0.40%。

￭ 香港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8240元，較周四紐約尾盤漲17點。

中興更新首季業績 虧損54億人幣

中興通訊(00763)公布重新編制的首季業績報告，虧損54.07億元人民幣，對比去年同期盈利為12.14億元人民幣。

中鐵斥千億人幣投資貴州交通建設

中國中鐵(00390)公布，與貴州省交通運輸廳簽署《戰略合作框架協議》，「十三五」期間在貴州省交通基礎設施建設領域投資1000億元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28725點，較恒指香港收市低79點。

￭ 夜市期指收報28641點，跌88點，較昨日恒指收市低水163點。

￭ 麗新發展(00488)附屬及獨立第三方豐越，以合共代價41億元，出售九龍天文台道8號的項目。

￭ 江西銅業(00358)預料中期淨利潤按年增加50%至80%。

￭ 王老吉商標案，白雲山(00874)母企獲賠14.41億元人民幣。

￭ 恒大(03333)以每股21.65元至22.05元，回購669.1萬股，作價1.46億元。

￭ 今年上半年，外滙基金投資收入按年大跌近八成，只有273億元。