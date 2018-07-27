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中國財經
本港周五晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.81元，較周四夜市收盤下跌190點子。
5G頻譜大增 趕2020年推出
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美歐貿易休戰 集中火力抗華
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Facebook慘跌有感
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當道指新貴遇上世界首富
China to adopt modest easing to stimulate growth
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