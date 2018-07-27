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今日 17:17 中國財經

中國成全球最大遊戲市場 收入撲3000億

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調查顯示，中國成為全球最大遊戲市場。

遊戲及電子競技顧問公司Newzoo公布2018年最新的遊戲市場統計數據，列出全球排名前100的市場排行榜。中國憑379億元(美元‧下同)(約2956億港元)的收入，排名第一，而美國和日本市場則分別以304億元及192億元緊隨其後。

除了收入數據外，排行榜還列出每個國家的人口及網民數量，中國網民達到8.5億名，大幅拋離美國的2.65億。

排行榜中的收入包含了主機、PC以及移動端等各個平台，但未有包括硬件、稅收及B2B服務。

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