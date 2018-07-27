中國財經

內地股市反覆偏軟，上證指數連續第3日下滑，收跌8點。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾18%至3107億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升1.57%。

上證指數今早低開2點，其後反覆偏軟，收市報2873點，跌8點或0.3%，最多跌18點或0.63%，低見2864點；最多升7點或0.26%，高見2889點，成交1324.19億元。

深成指反覆走低，收報9295點，跌56點或0.6%，最低見9270點，跌81點或0.88%；高見9363點，升10點或0.12%，成交1782.53億元。

滬深300指數報3521點，跌15點或0.42%；創業板指數報1594點，跌11點或0.72%。

分析師表示，今日大市開市後慣性下探，隨後引發一波反彈，不過市場跟風熱情並不明顯，大市其後橫向窄幅上落，基建板塊調整明顯。目前市場熱點以超跌反彈個股為主，政策刺激效應過後，大市走勢較為乏力，後市中美貿易形勢演變仍對市場情緒形成壓制。

各板塊普遍疲軟，家電股挫逾1%；有色金屬、石油、化工、金融股偏軟；鋼鐵、煤炭、水泥、房地產、電力股靠穩。

國家統計局公布，今年上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.388萬億元，按年增長17.2%，增速比首5月份加快0.7個百分點。