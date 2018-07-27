中國財經

A股午後維持偏軟，上證指數跌8點，深成指跌40點。

上證指數現報2874點，跌8點或0.28%，最低見2864點，跌18點或0.63%，成交1067.57億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9311點，跌40點或0.43%，低見9270點，跌81點或0.88%，成交1446.06億元。

滬深300指數報3522點，跌13點或0.38%；創業板指數報1599點，跌6點或0.38%。

各板塊普遍向下，有色金屬、金融、化工、石油股偏軟；半新股、水泥、電力、鋼鐵、房地產、煤炭股靠穩。