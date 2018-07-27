中國財經

台灣股市高收，加權指數收報11075點，升65點或0.59%。

台股今早高開12點，其後反覆走高，最高見11075點，連升兩天。其中，機電股漲1.02%，造紙股升0.74%。

分析師指出，台股今日上揚，主要是跟隨隔晚美股道指連升3日，創5個月新高，因美國和歐盟貿易談判取得進展，暫時紓緩市場對關稅戰的顧慮，惟社交媒體Facebook(fb)警告未來收入增長速度放緩，加上活躍用戶量增長遜於預期，fb股價瀉近19%，拖累科技股表現，抑制大市升幅。