中國財經

A股早段維持走低，上證指數跌8點，深成指跌54點。

上證指數現報2873點，跌8點或0.3%，最低見2864點，跌18點或0.63%，成交630.27億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9297點，跌54點或0.59%，低見9270點，跌81點或0.88%，成交848.02億元。

滬深300指數報3523點，跌12點或0.36%；創業板指數報1592點，跌14點或0.87%。

各板塊普遍疲軟，化工、有色金屬、石油股偏軟；半新股則漲逾1%；鋼鐵、水泥、電力、煤炭、房地產、金融股靠穩。