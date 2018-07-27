A股早段維持走低，上證指數跌8點，深成指跌54點。
上證指數現報2873點，跌8點或0.3%，最低見2864點，跌18點或0.63%，成交630.27億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9297點，跌54點或0.59%，低見9270點，跌81點或0.88%，成交848.02億元。
滬深300指數報3523點，跌12點或0.36%；創業板指數報1592點，跌14點或0.87%。
各板塊普遍疲軟，化工、有色金屬、石油股偏軟；半新股則漲逾1%；鋼鐵、水泥、電力、煤炭、房地產、金融股靠穩。
今日 10:46 中國財經
A股早段維持走低，上證指數跌8點，深成指跌54點。
上證指數現報2873點，跌8點或0.3%，最低見2864點，跌18點或0.63%，成交630.27億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9297點，跌54點或0.59%，低見9270點，跌81點或0.88%，成交848.02億元。
滬深300指數報3523點，跌12點或0.36%；創業板指數報1592點，跌14點或0.87%。
各板塊普遍疲軟，化工、有色金屬、石油股偏軟；半新股則漲逾1%；鋼鐵、水泥、電力、煤炭、房地產、金融股靠穩。
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