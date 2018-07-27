人民幣滙價走弱，離岸人民幣兌美元(CNH)一度失守6.83關；在岸人民幣(CNY)亦跌穿6.82水平。
截至本港時間早上10時21分，離岸人民幣兌美元報6.8216，低見6.8312。每百人民幣兌港元報86.82。
在岸人民幣兌美元(CNY)現報6.8129，較昨午4時30分收市6.7845，跌284點子；較昨晚11時30分夜盤收市6.7825，大跌304點子。
官方開出人民幣兌美元中間價報6.7942，較上日中間價6.7662，下調280點子或0.41%。
今日 10:28 中國財經
人民幣滙價走弱，離岸人民幣兌美元(CNH)一度失守6.83關；在岸人民幣(CNY)亦跌穿6.82水平。
截至本港時間早上10時21分，離岸人民幣兌美元報6.8216，低見6.8312。每百人民幣兌港元報86.82。
在岸人民幣兌美元(CNY)現報6.8129，較昨午4時30分收市6.7845，跌284點子；較昨晚11時30分夜盤收市6.7825，大跌304點子。
官方開出人民幣兌美元中間價報6.7942，較上日中間價6.7662，下調280點子或0.41%。
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