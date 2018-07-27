中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)預計中國今年國內生產總值(GDP)按年增速將略為降至6.6%，明年則放緩至6.4%。

IMF表示，內地經濟增速下降，是由於金融監管收緊措施的滯後效應，以及外部需求的減弱；總體通脹仍保持在2%左右的水平上，預計今後將逐步上升至2.5%。

IMF認為中國增長前景依然強勁，令中國能夠加快推進再平衡調整及實施其他改革。報告建議，中國應繼續收緊宏觀金融政策，同時淡化增長目標；應繼續實施金融監管改革，抑制家庭借款並控制預算外地方政府投資，該等措施將有助於實現更可持續的經濟增長。

IMF稱，支持中國繼續推進金融監管改革，採用在更大程度上基於價格的貨幣政策框架，並解決中央與地方財政責任失調問題。

IMF認為，中國的人民幣滙率仍大體符合基本面，歡迎中國滙率靈活性有所提高，同時認為滙率靈活性應進一步提高，並加快實施有關改革，以促進繼續放寬和取消資本流動管理措施，進一步推進資本賬戶開放。

IMF亦歡迎中國果斷將政策重點從高速增長轉向高質量增長的戰略。IMF對於近期在改革方面取得的進展，特別是採取降低金融風險的措施和持續推進經濟開放表示讚賞，還強調繼續控制信貸增長的重要性。

報告認為，信貸增長顯著減緩，但依然強勁。儘管企業債務與GDP之比趨於穩定，但非金融部門債務總額的上升速度仍快於GDP增長，估計2017年的廣義政府部門赤字(包括估計的預算外投資支出)約相當於GDP的11%。

IMF稱，受貿易條件惡化影響，預計今年中國經常賬戶順差與GDP比將由1.4%縮小至0.9%，強調應更加果斷地實施結構性改革，以支持消費，減少收入不平等和污染，從而加快推進再平衡進展。