中國財經

人民幣滙價先升後貶，在岸價(CNY)今早一度升穿6.74，高見6.7358，惟其後回軟，低見6.7951，收市跌41點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.7825，較上日下午4時30分收報6.7784，跌41點子或0.06%；較晚上11時30分最後成交價6.7638，走弱187點子。

離岸價(CNH)早段亦曾突破6.74，高見6.7384後走貶，低見6.7980。截至香港時間下午5時38分，離岸價報6.7869，在岸價報6.7813。

官方今日開出的中間價報6.7662，較上日中間價6.8040，上調378點子或0.56%。

交易員指出，美歐就降低貿易壁壘達成共識，美元小幅調整後企穩，而人民幣接近6.74元附近後客盤購滙情緒旺盛，成為今日人民幣走跌的關鍵。市場目前等待稍晚的歐洲央行(ECB)議息決議，尋找政策正常化的相關線索。

另有交易員認為，目前美元處於比較糾結走勢，中國相關政策漸次釋放，人民幣雖然仍面臨貶值壓力，但不安情緒並未持續升溫；只是定價機制中的購滙需求料會不斷對中間價形成負反饋，除非逆周期因子過濾，否則人民幣整體貶值趨勢料難改，預計6.8可能是近期人民幣的短期支撐位。

國際貨幣基金組織(IMF)稍早前發布報告稱，相比起中期基本面，美元去年被高估8%至16%；人民幣估值則與基本面相符。

美國總統特朗普周三在白宮會見到訪的歐盟委員會主席容克，雙方會後宣布一系列聯合措施，消除美歐緊張的貿易關係。美國同意在談判期間，不向歐盟加徵汽車和零部件關稅；歐盟則會增加入口美國大豆及天然氣。