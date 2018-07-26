中國財經

A股早段下滑，上證指數現跌13點，深成指跌73點。

上證指數現報2890點，跌13點或0.45%，最低見2889點，跌13點或0.48%，成交725.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9390點，跌73點或0.78%，低見9389點，跌74點或0.79%，成交1106.57億元。

滬深300指數報3553點，跌24點或0.67%；創業板指數報1614點，跌17點或1.09%。

各板塊個別發展，房地產股偏好，漲0.76%；電力、煤炭、有色金屬股靠穩；金融、水泥、鋼鐵、化工股則偏軟。