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人民幣CNH報6.7553元 漲558點子

本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7553元，較周二紐約尾盤上漲558點子。

人行據報放鬆銀行資本規定支持信貸

外電報道，部分銀行周三收到人民銀行下發通知，下調宏觀審慎監管框架(MPA)中的「結構性參數」，初步定為下調0.5個點。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報29196點，較恒指香港收市高275點

￭ 夜市期指收報28988點，升77點，較昨日恒指收市高水67點

￭ 奧園(03883)預料中期核心純利按年增50%

￭ 藍鼎(00582)附屬獲菲律賓發出預賭牌，股份周四復牌

￭ 和電香港(00215)中期股東應佔溢利按年跌38.89%

￭ 消息：比特幣礦機公司比特大陸(Bitmain)8月底向港交所遞交上市申請

￭ 消息：歌禮製藥(01672)初步統計凍資33億元，超購逾8倍

￭ 大唐發電(00991)上半年發電量按年增44.28%

￭ 恒大(03333)回購170萬股，作價3626.5萬元

￭ 英皇鐘錶珠寶(00887)預期中期盈利按年大增約3倍

￭ 鐵塔(00788)周三起公開招股，消息稱國際配售部分錄得超購

￭ 地政總署：億京以7.329億元中標粉嶺一幅工業地，每方呎樓面地價約3617元，接近市場預期上限，成為政府賣地史上呎價最高工業用地

fb預期收入放緩成本升 市後股價挫23%

Facebook(fb)公布，第二季每股盈利折合1.32美元，高於市場預期的1.71美元。不過，期內收入130.4億美元，較預期的133.4億美元差。公司財務總監警告，第三季及第四季收入將出現單位數下滑。Facebook股價在市後一度急挫23%。

美歐同意暫緩徵新關稅 歐盟增購美大豆

美歐領袖會晤後同意，美國在談判期間不向歐盟加徵汽車和零部件關稅，歐盟則會增加入口美國大豆及天然氣，雙方亦會致力解決鋼鋁關稅問題。此舉顯示雙方致力避免爆發貿易戰。

特朗普晤容克避貿戰 道指高收172納指新高

美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克在白宮會晤後，雙方達成協議，避免貿易戰，消息推動美股道指由跌轉升，最多曾上揚190點，收市仍漲172點或0.68%，報25414點；標指抽高0.91%；納指進賬1.17%創歷史新高，蘋果、亞馬遜、Alphabet、Facebook、微軟齊破頂。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：6月新屋銷售跌5.3%至63.1萬家，創8個月最低

￭ ICE美滙指數尾段跌0.3%至94.352；歐羅呈強報1.1701美元

￭ 紐約8月期金升6.30美元或0.5%，收報每盎斯1231.80美元

￭ 美國上周原油庫存減幅超預期，紐約期油收升1.1%，布蘭特期油升0.7%

￭ 高通(Qualcomm)擱置收購NXP(恩智浦)；將動用300億美元回購股份

￭ 《紐約時報》報道，中國撤回批准Facebook在浙江設立合營

￭ 美國波音第二季盈利按年增25.56%

￭ 特朗普推遲與俄羅斯總統普京的第二次會面至明年

￭ 歐股溫和低收，德國DAX指數回吐0.87%

￭ 特朗普在Twitter斥中國在貿易上針對美國農民行為惡毒

￭ 習近平在南非金磚國家峰會上，敦促抵制貿易保護主義

￭ 貝萊德(BlackRock)據報在中國發行首隻外資私募基金，將全倉買A股

￭ 中鋼協：上半年全國主要鋼企利潤按年增1.51倍